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澳元65美仙以下偏低

財金專欄 2023/09/04

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澳洲息率高企4.1厘，相當靠近其7月4.9%的年通脹率水平，市場預期澳央行不單不會於本周二議息會上加息，更不排除澳洲是次加息周期已見頂。不過，澳元前景不能完全看息率，重點反而是看內地經濟情況及內地對商

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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