紐元60美仙以下吸引

紐元內在因素好壞參半，高企5.5厘息率是一個重要因素，但國際奶價持續低迷卻抵銷了不少高息對紐元的利好支持。論外圍因素，離不開美息變化及內地經濟走向。聯儲局雖揚言未放棄加息，但9月加息機率仍低。而內地則

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