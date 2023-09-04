加元走勢有望改善 財金專欄 2023/09/04 分享： 分享： 受火災及工務員罷公事件影響，加拿大次季GDP強差人意，當地火災愈燒愈烈現仍未熄滅，7月還遇上碼頭工人罷工嚴重癱瘓經濟，相信當地第三季經濟將更惡劣，這解釋了加元一直弱的原因。現加元水平多少反映了相關利淡 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 輪到歐元上升 美元或回落 今日 輪到歐元上升 美元或回落 歐元提防低位反彈 今日 歐元提防低位反彈 英鎊1.3美元具阻力 今日 英鎊1.3美元具阻力 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 你可能感興趣 輪到歐元上升 美元或回落 今日 01:00 輪到歐元上升 美元或回落 歐元提防低位反彈 今日 01:00 歐元提防低位反彈 英鎊1.3美元具阻力 今日 01:00 英鎊1.3美元具阻力 最新專欄文章 輪到歐元上升 美元或回落 今日 輪到歐元上升 美元或回落 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 英鎊1.3美元具阻力 今日 英鎊1.3美元具阻力 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 外滙 歐洲 美滙指數 貨幣政策