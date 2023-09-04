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加元走勢有望改善

財金專欄 2023/09/04

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受火災及工務員罷公事件影響，加拿大次季GDP強差人意，當地火災愈燒愈烈現仍未熄滅，7月還遇上碼頭工人罷工嚴重癱瘓經濟，相信當地第三季經濟將更惡劣，這解釋了加元一直弱的原因。現加元水平多少反映了相關利淡

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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