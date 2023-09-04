輪到歐元上升 美元或回落 財金專欄 2023/09/04 分享： 分享： 不排除歐美在貨幣滙率上有着某種共識，皆不想本身滙價過弱。 美滙指數自去年12月至今的九個月期間，大致上就只於100至106指數點間大範圍上落。換言之美元期間就只有波幅，但無真正意義的升幅或跌幅。不排除這 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元提防低位反彈 今日 歐元提防低位反彈 英鎊1.3美元具阻力 今日 英鎊1.3美元具阻力 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 你可能感興趣 歐元提防低位反彈 今日 01:00 歐元提防低位反彈 英鎊1.3美元具阻力 今日 01:00 英鎊1.3美元具阻力 日圓後向短期看美息 今日 01:00 日圓後向短期看美息 最新專欄文章 加元走勢有望改善 今日 加元走勢有望改善 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 英鎊1.3美元具阻力 今日 英鎊1.3美元具阻力 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 外滙 歐洲 美滙指數 貨幣政策