輪到歐元上升 美元或回落

不排除歐美在貨幣滙率上有着某種共識，皆不想本身滙價過弱。

美滙指數自去年12月至今的九個月期間，大致上就只於100至106指數點間大範圍上落。換言之美元期間就只有波幅，但無真正意義的升幅或跌幅。不排除這

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