加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 財金專欄 2023/09/04 分享： 分享： 財爺領導的「引進重點企業辦公室」，爭取龍頭創科企業落戶香港，有一定成績。 落馬洲河套區的港深創科園，將是香港未來重要的創科平台，中央日前出台了深圳園區的發展規劃，快馬加鞭谷創科。香港方面，財爺領導的「引 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 2023/09/01 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 有政戲 - 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 2023/08/31 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 有政戲 - 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 2023/08/30 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 有政戲 - 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 2023/08/29 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 有政戲 - 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 2023/08/28 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 政治 落馬洲河套地區 陳茂波 經濟 香港 深圳 新能源 華為 政務司 陳國基