加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企

財爺領導的「引進重點企業辦公室」，爭取龍頭創科企業落戶香港，有一定成績。

落馬洲河套區的港深創科園，將是香港未來重要的創科平台，中央日前出台了深圳園區的發展規劃，快馬加鞭谷創科。香港方面，財爺領導的「引

...