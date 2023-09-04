  • 28°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 02:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企

財金專欄 2023/09/04

分享：

分享：

財爺領導的「引進重點企業辦公室」，爭取龍頭創科企業落戶香港，有一定成績。

落馬洲河套區的港深創科園，將是香港未來重要的創科平台，中央日前出台了深圳園區的發展規劃，快馬加鞭谷創科。香港方面，財爺領導的「引

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 何力治放下家族生意 任一帶一路專員
2023/09/01
何力治放下家族生意 任一帶一路專員
有政戲 - 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟
2023/08/31
特首早餐會 議員獻計谷夜經濟
有政戲 - 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？
2023/08/30
「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？
有政戲 - 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會
2023/08/29
議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會
有政戲 - 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切
2023/08/28
高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切
政治 落馬洲河套地區 陳茂波 經濟 香港 深圳 新能源 華為 政務司 陳國基

上一篇文章

人人睇淡

下一篇文章

關注英偉達AI芯片需求

推薦文章

選股情報 - 巴菲特：賺錢就是這麼簡單
巴菲特：賺錢就是這麼簡單
宏觀眼界 - 金磚11國
金磚11國
中字股實力談 - 人民幣回升 恒指短綫揚
人民幣回升 恒指短綫揚
專家樓論 - 抽居屋人數大減 房屋階梯受考驗？
抽居屋人數大減 房屋階梯受考驗？
中石油三角形 量度目標7元
中石油三角形 量度目標7元
遊客消費模式變 港旅業與時並進
遊客消費模式變 港旅業與時並進