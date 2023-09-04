龍湖經驗：內房活下來的共性

中央上周對房地產政策進行了調整，釋放了真實購房需求，但總的來說，影響更多在於結構而非總量。那麼，內房這次救得了嗎？我們以龍湖 （00960） 為例，只有符合為數不多的兩個財務條件，才有可能活下來。



8月31日，央行、金融監管總局宣布調整優化差別化住房信貸政策、降低存量首套住房貸款利率。

簡而言之，本次政策調整分三個方面：

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這是前提，那麼，內房這次救得了嗎？以龍湖為例。

龍湖董事長：聚焦高能城市布局

此前，董事長陳序平道出了龍湖可以活下來的原因：策略上更聚焦、更堅定在高能城市布局。

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除龍湖之外，能夠成功穩住大盤，穿越周期的地產公司，或多或少跟龍湖的商業模型有不少相似之處 ... ...

重要分析，登入詳閱。

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