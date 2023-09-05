復星財富李曉翀：電商股拼多多「愛拼才會贏」

近期最搶眼的中概股之一，莫過於拼多多（美：PDD），持貨者樂見「愛拼才會贏」。去年第二季對於拼多多無疑是高基數的一個季度，加上管理層對指引的信息有限，市場因此沒有給予今年第二季業績太高的預期，因此造就拼多多表現遠勝預期。

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講返市場預期先，首先，面對內地電商捲局，市場憂慮貨幣化率難以提升，順勢便將收入增長預期提升，但基於去年表現，最樂觀預期都難以給予高增長，何況部分保守的大行，因此業績前根本沒有炒風。



然而，經筆者粗略測算，拼多多第二季的貨幣化率及廣告貨幣化率均提升，結合GMV增長，證明拼多多在來自京東阿里的激烈內捲下仍能持續提升貨幣化率，在流量見頂下難得，市場隨即提升下季其貨幣化率的預期。



其次，今年競爭對手均關注低價及加大補貼等，DAU有明顯壓力意料之內，因此，業績公布前，市場認為，拼多多本年第二季的營銷費用方面需要維持在較高水平去應對同業的競爭。



然而，拼多多第二季費用端環比優化明顯，銷售費用率環比明顯下降，而且研發費用率及行政費用率均有所下降。筆者認為，市場接下來會下調拼多多對內地銷售費用，海外銷售費用則要上調，皆因TEMU業務仍需要不斷提高投入。



說到TEMU，拼多多「認真」口密，業績會上坦言TEMU目前仍在發展初期，不關注其單獨財務指標。不過市場都能通過TEMU擴張的消息、AppStore的下載榜、三方監測的GMV等去預計。

估值上，筆者認為，保守起見，加上匱乏指引，建議投資者謹按電商業務對拼多多估值，TEMU則可考慮作為額外看漲期權。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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