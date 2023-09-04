內地經濟學家：「降息組合拳」3面影響信貸市場和債市

人行自8月中旬起陸續將4種利率下調，又稱為「降息組合拳」。國海證券研究所固定收益研究首席分析師靳毅認為，本輪「降息組合拳」值得關注信貸市場和債市3方面影響。

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近日「降息組合拳」：中期借貸便利（MLF）、1年期貸款市場報價利率（LPR）、存款及存量房貸4種利率下調。對於本輪「降息組合拳」，靳毅指本輪MLF帶動1年期LPR下調，旨在為存款利率下調和後續的存量房貸利率下調打開空間。

而且，內地多間全國性銀行於9月1日下調存款利率。其中，1年期下調10個基點，2年期下調20個基點，3年期及5年期定期存款掛牌利率下調25個基點。

內地存量房貸利率下調對信貸市場和債市有何影響？靳毅表示關注以下 3方面 ：

（1）望提振銀行同業存單在內短債需求

他認為，今年9月至第四季初銀行理財擴容速度有望加快，理財配置盤增長，有望提振包括同業存單在內的短債需求，以及邊際加劇當前的城投債（旨由地方城投平台發行的一種信用債，用於城市基礎設施建設等）「資產荒」；

（2）提前還貸速度放緩

他表示存量房貸利率下調，加上內地區內城市落地「認房不認貸」政策，可能刺激地產銷售與信貸，使銀行表內資金向表外轉移，配債力可能相對下降，對中長端利率債行情略顯不利；

（3）通脹影響：望提升居民消費熱情

與促進地產銷售相比，他認為存量房貸利率下調的原因是降低中產階級生活成本，更多地指向促進消費，若該政策能明顯提振消費需求，有可能改變當前核心通脹相對疲軟的態勢。

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