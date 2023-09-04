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中金：港股通常如何見底？

研究報告 15:45 2023/09/04

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近期港股從低位續反彈，指恒直逼萬九關。市場關注港股見否已見底。中金則指出港股以往在是如何見底的。

港股經歷了由7月尾以來長達個多月的「過山車」走勢後，港股於17500點水平見底後回升。中金指出，但這一期間的政策卻不曾間斷，且出台速度更是超出市場預期。市場的平淡反應與政策的不斷加碼形成反差，也成為市場的普遍關切，如何解釋這一現象。

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中金認為，有大主因，包括：
1. 市場等待更為「對症」的政策，房地產政策的進一步優化與中央政府加槓桿依然是目前環境下破解弱增長且弱預期可能循環僵局的主要抓手，上周地產政策在降低首付比例、下調新發房貸利率、下調存量按揭利率方面的寬鬆均是積極跡象；

2. 政策在以「順勢而為、循序漸進」的方式推進，與投資者期待的一攬子和盤托出式出台有所不同，並且存在一定保留；

3. 市場觸底通常也有一個自然的過程，一般會逐步經歷政策底、情緒底、市場底、資金流向底以及盈利底......更多內容請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

市場動向 大行報告 中國市場 財政政策 經濟數據表現 LPR 港股通 見底 經濟 板塊

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