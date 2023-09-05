中金：3原因令港股彈力與刺激政策不同步

近期港股從低位續反彈，指恒直逼萬九關。市場關注港股見否已見底。中金則指出港股以往是如何見底的。

港股經歷了由7月尾以來長達個多月的「過山車」走勢後，港股於17500點水平見底後回升。中金指出，但這一期間的政策卻不曾間斷，且出台速度更是超出市場預期。市場的平淡反應與政策的不斷加碼形成反差，也成為市場的普遍關切，如何解釋這一現象。

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中金認為，有3大主因，包括：

1. 市場等待更為「對症」的政策，房地產政策的進一步優化與中央政府加槓桿，依然是目前環境下破解弱增長且弱預期可能循環僵局的主要抓手，上周地產政策在降低首付比例、下調新發房貸利率、下調存量按揭利率方面的寬鬆均是積極迹象......

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