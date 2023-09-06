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建銀國際 7圖把脈美息後向（新增圖）

研究報告 15:03 2023/09/06

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美國聯儲局將於香港時間9月21日上午2時公布議息結果，而據截稿前利率期貨顯示（點擊圖片放大），市場預料該局在7月恢復加息0.25厘後，9月又會像6月一樣暫停加息。惟建銀國際從7幅圖的數據推斷，在美國經濟韌性持續，加上財政擴張，料長端利率維持高位。

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美國通脹放緩而經濟堅挺，軟着陸可能性進一步上升：美國按年計的核心通脹下滑至4.7%（圖一），為2021年11月以來最低水平，而按月計則維持在0.2%。建銀國際預計，美國核心通脹降温趨勢將持續，特别是住房通脹有望進一步降温。

另外，隨着汽車需求降温，建銀國際預計，二手車及新車價格將在今年繼續下跌。不過，總的來說，美國經濟雖有放緩迹象（圖二），但其勞動力市場仍持續偏緊，仍可推動薪金增長和居民消費。

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預計聯儲局加息見頂，但難迅速轉向：聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行會議上偏鷹，認為降通脹還没完成，未來將保持政策謹慎，緊跟數據走勢，擇機而動。合適情况下，聯儲局將進一步提高政策利率，並將其維持在限制性的水平。

建銀國際雖維持聯邦基金利率在此輪周期已經到頂的預測，但因通脹黏性仍可能超預期，聯儲局在年底前再次加息的可能性尚不能完全排除。目前，市場雖預計，聯儲局到11月議息會議上再次加息0.25厘的概率為50%左右，但仍預期聯儲局明年會大幅轉向，並累計減息1厘（圖三）

明年下半年才開始小幅減息

建銀國際的看法有别於市場，該行預計本輪周期的經濟韌性促使聯儲局總體仍偏鷹，而明年下半年才開始小幅減息，並在⋯⋯

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資料來源：建銀國際2023年8月31日報告

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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