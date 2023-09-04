澤連斯基肅貪 對象大有來頭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）新一波反腐行動，引起廣泛關注，因為被調查的對象大有來頭。涉洗黑錢被捕的科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky），不是普通的烏克蘭富豪，他在烏克蘭影響力之大，一度可謂呼風喚雨，一手將澤連斯基推上總統寶座。

...