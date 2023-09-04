澤連斯基肅貪 對象大有來頭 國際 21:12 2023/09/04 分享： 分享： 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）新一波反腐行動，引起廣泛關注，因為被調查的對象大有來頭。涉洗黑錢被捕的科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky），不是普通的烏克蘭富豪，他在烏克蘭影響力之大，一度可謂呼風喚雨，一手將澤連斯基推上總統寶座。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 漢堡包縮水 掀法律風暴 今日 漢堡包縮水 掀法律風暴 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 今日 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 俄烏終戰博弈 特朗普成變數？ 2023/08/30 俄烏終戰博弈 特朗普成變數？ 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 你可能感興趣 漢堡包縮水 掀法律風暴 今日 09:23 漢堡包縮水 掀法律風暴 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 今日 19:02 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 15:06 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 最新專欄文章 漢堡包縮水 掀法律風暴 今日 漢堡包縮水 掀法律風暴 國金札記 - 漢堡包縮水 掀法律風暴 今日 漢堡包縮水 掀法律風暴 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 國金札記 - 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 國金札記 - 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 2023/08/31 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 軍事 政治 地緣政治 貪腐 澤連斯基 貪污 烏克蘭 美國