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認房不認貸 貝殼大翻身

財金專欄 2023/09/05

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內地一綫城市上周陸續落實認房不認貸政策，令市場憧憬傳統的「金九銀十」重見色彩，作為內地地產經紀的貝殼（02423）經過疫情虧損後，今年有望扭虧為盈，尤其技術指標已發出買入訊號。

貝殼今年上半年總交易額按

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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