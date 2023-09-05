認房不認貸 貝殼大翻身 財金專欄 2023/09/05 分享： 分享： 內地一綫城市上周陸續落實認房不認貸政策，令市場憧憬傳統的「金九銀十」重見色彩，作為內地地產經紀的貝殼（02423）經過疫情虧損後，今年有望扭虧為盈，尤其技術指標已發出買入訊號。 貝殼今年上半年總交易額按 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【中央追時間】港股開出金九銀十盤 恒指直迫190（第四版） 2023/09/04 【中央追時間】港股開出金九銀十盤 恒指直迫190（第四版） 中字股實力談 - 人民幣回升 恒指短綫揚 2023/09/02 人民幣回升 恒指短綫揚 中字股實力談 - 工行9厘息 再跌更吸引 2023/09/01 工行9厘息 再跌更吸引 中字股實力談 - 【9月展望】混沌中 港股危與機（第四版） 2023/08/31 【9月展望】混沌中 港股危與機（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 潤地優先買 2023/08/31 認房不認貸 潤地優先買 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國人民銀行 中國住房和城鄉建設部 金融服務 人民幣 銀行