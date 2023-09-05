首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業

投資者憂慮通脹高企、利率上升及主要發達市場的衰退可能性增加，市場氣氛開始受到影響。

發達市場較易受到有關地區的衰退所影響，美元在以往的衰退期作為避險貨幣，都會上漲。首域盈信專注於業務模式穩健的企業，以兩

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