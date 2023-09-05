首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 財金專欄 2023/09/05 分享： 分享： 投資者憂慮通脹高企、利率上升及主要發達市場的衰退可能性增加，市場氣氛開始受到影響。 發達市場較易受到有關地區的衰退所影響，美元在以往的衰退期作為避險貨幣，都會上漲。首域盈信專注於業務模式穩健的企業，以兩 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Rasmus Nemmoe 首域盈信資產管理（FSSA）基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 2023/09/01 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 2023/08/31 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 施羅德：人工智能提升生產力 2023/08/30 施羅德：人工智能提升生產力 瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 2023/08/29 瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 2023/08/25 PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 經濟 新興市場 快餐店 宏觀分析 大行報告 亞洲市場 投資策略 板塊 銀行 美元