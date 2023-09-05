谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單

官場和政圈中人均指，看看促進股票市場流動性專責小組的組成，已預示政府極大機會減股票印花稅。

財爺陳茂波前日的網誌一出，引起外界誤會，以為他不減股票印花稅，他昨日已親自澄清。其實，官場和政圈中人均指，只要

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