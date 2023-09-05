谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 財金專欄 2023/09/05 分享： 分享： 官場和政圈中人均指，看看促進股票市場流動性專責小組的組成，已預示政府極大機會減股票印花稅。 財爺陳茂波前日的網誌一出，引起外界誤會，以為他不減股票印花稅，他昨日已親自澄清。其實，官場和政圈中人均指，只要 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 2023/09/04 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 有政戲 - 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 2023/09/01 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 有政戲 - 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 2023/08/31 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 有政戲 - 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 2023/08/30 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 有政戲 - 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 2023/08/29 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 政治 港股 印花稅 疫情 經濟 金融 恒生指數 立法會 陳茂波 地緣政治