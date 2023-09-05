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「房住可投資」令內房股翻生?

財金專欄 02:30 2023/09/05

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蘇拉沒有為香港以至整個廣東省釀成重大損失，反映出國運亨通，港股上周五全日停市，本來沒有必要，深圳當天股市就照常運作，收市後全市才停擺防風，然而，港股投資者也沒有損失，長周末之後周一迎來大幅反彈，恒指上

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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