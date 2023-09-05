「房住可投資」令內房股翻生? 財金專欄 02:30 2023/09/05 分享： 分享： 蘇拉沒有為香港以至整個廣東省釀成重大損失，反映出國運亨通，港股上周五全日停市，本來沒有必要，深圳當天股市就照常運作，收市後全市才停擺防風，然而，港股投資者也沒有損失，長周末之後周一迎來大幅反彈，恒指上 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 趁打風談撈底兼自爆！ 2023/09/01 趁打風談撈底兼自爆！ 投資坐標 - 績優兼高息便會受追捧！ 2023/08/30 績優兼高息便會受追捧！ 投資坐標 - 「救市組合拳」不夠力？ 2023/08/29 「救市組合拳」不夠力？ 增加派息愛股均受市場歡迎！ 2023/08/25 增加派息愛股均受市場歡迎！ 投資坐標 - 三隻「現金牛」會續派高息嗎？ 2023/08/23 三隻「現金牛」會續派高息嗎？ 中遠海控（01919） 中國海洋石油（00883） 神冠控股（00829） 金嗓子（06896） 深圳 失業率 G20 上海證券交易所綜合股價指數 中國