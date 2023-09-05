「房住可投資」令內房股翻生?

蘇拉沒有為香港以至整個廣東省釀成重大損失，反映出國運亨通，港股上周五全日停市，本來沒有必要，深圳當天股市就照常運作，收市後全市才停擺防風，然而，港股投資者也沒有損失，長周末之後周一迎來大幅反彈，恒指上

...