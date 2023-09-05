新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 地產 14:13 2023/09/05 分享： 分享： 雖然上月有長實(01113)油塘親海駅「平爆價」出擊，全月一手成交仍然只有約1200宗，未能帶動其他新盤銷情，首8個月只有約8150宗，今年新盤銷情要追落後，達到過去5年平均吸納量並不容易。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題 2023/08/10 油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題 新盤去貨速度 成後市測温儀 2023/08/26 新盤去貨速度 成後市測温儀 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 2023/09/04 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 你可能感興趣 油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題 15:04 2023/08/10 油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題 新盤去貨速度 成後市測温儀 14:23 2023/08/26 新盤去貨速度 成後市測温儀 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 19:02 2023/09/04 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 最新專欄文章 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 2023/09/04 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 斷供潮殺到 銀主盤數目急增？ 2023/09/02 斷供潮殺到 銀主盤數目急增？ 樓市吹淡風 新居屋申請亦受波及 2023/08/26 樓市吹淡風 新居屋申請亦受波及 下半年樓價 難大幅彈升 2023/08/21 下半年樓價 難大幅彈升 內房危機再現 港樓或受牽運 2023/08/19 內房危機再現 港樓或受牽運 二手市場 親海駅 一手市場 長實 發展商