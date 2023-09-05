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新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來

地產 14:13 2023/09/05

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雖然上月有長實(01113)油塘親海駅「平爆價」出擊，全月一手成交仍然只有約1200宗，未能帶動其他新盤銷情，首8個月只有約8150宗，今年新盤銷情要追落後，達到過去5年平均吸納量並不容易。

...

欄名 : 樓市分析

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