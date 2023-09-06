PGIM：美國未能減少對華依賴 財金專欄 2023/09/06 分享： 分享： 自從「逆全球化」一詞出現後，市場熱議環球外貿格局將會重塑，最關注的當然是美國是否真的減少在貿易等領域上對中國的依賴。保德信固定收益認為這殊不容易。 熟悉國際外交用語的人可能注意到，美國拜登政府近期將與中 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 2023/09/05 首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 2023/09/01 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 2023/08/31 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 施羅德：人工智能提升生產力 2023/08/30 施羅德：人工智能提升生產力 瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 2023/08/29 瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 中國 經濟 美國 通脹 加息 歐洲 特朗普 拜登 關稅 地緣政治