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PGIM：美國未能減少對華依賴

財金專欄 2023/09/06

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自從「逆全球化」一詞出現後，市場熱議環球外貿格局將會重塑，最關注的當然是美國是否真的減少在貿易等領域上對中國的依賴。保德信固定收益認為這殊不容易。

熟悉國際外交用語的人可能注意到，美國拜登政府近期將與中

...

撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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