管道需求增 聯塑抵到爛 財金專欄 2023/09/06 分享： 分享： 認房不認貸昨日未能再為大部分內房股帶來支持，但中央救房市，加上環保政策，可預期管道未來需求有上升空間。而中國聯塑（02128）未來盈利將恢復增長，身為龍頭，但估值在板塊中卻是最低，股價有力重拾升浪。 聯 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版） 2023/09/05 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 貝殼大翻身 2023/09/05 認房不認貸 貝殼大翻身 中字股實力談 - 【中央追時間】港股開出金九銀十盤 恒指直迫190（第四版） 2023/09/04 【中央追時間】港股開出金九銀十盤 恒指直迫190（第四版） 中字股實力談 - 人民幣回升 恒指短綫揚 2023/09/02 人民幣回升 恒指短綫揚 中字股實力談 - 工行9厘息 再跌更吸引 2023/09/01 工行9厘息 再跌更吸引 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 中國聯塑（02128） 新能源 人民幣 板塊