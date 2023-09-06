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管道需求增 聯塑抵到爛

財金專欄 2023/09/06

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認房不認貸昨日未能再為大部分內房股帶來支持，但中央救房市，加上環保政策，可預期管道未來需求有上升空間。而中國聯塑（02128）未來盈利將恢復增長，身為龍頭，但估值在板塊中卻是最低，股價有力重拾升浪。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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