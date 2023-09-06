政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 財金專欄 2023/09/06 分享： 分享： 催谷夜經濟必須政府出手和牽頭，皆因政策上必須拆牆鬆綁，也要動用政府資源，並結合業界。 政府催谷「夜經濟」，一要快速，二要有持續性，不能一招了。消息指，政府現時的計劃已排到明年初；換言之，谷夜經濟並非短期 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 2023/09/05 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 有政戲 - 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 2023/09/04 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 有政戲 - 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 2023/09/01 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 有政戲 - 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 2023/08/31 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 有政戲 - 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 2023/08/30 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 政治 經濟 香港 黃偉綸 中秋節 國慶 農曆新年 商場 中國 美國