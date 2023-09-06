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政府谷夜經濟 一波接一波到明年初

財金專欄 2023/09/06

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催谷夜經濟必須政府出手和牽頭，皆因政策上必須拆牆鬆綁，也要動用政府資源，並結合業界。

政府催谷「夜經濟」，一要快速，二要有持續性，不能一招了。消息指，政府現時的計劃已排到明年初；換言之，谷夜經濟並非短期

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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