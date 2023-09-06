保德信：加息近尾聲 債券牛市將開啟

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）認為，儘管風險依然存在，但去年第四季度開始的牛市行情可能會從今年下半年恢復。投資者可根據其承險水平在不同固定收益資產類別中進行配置。我們偏向於質量較高的資產，或者管理較為保守的風險資產。

去年開始的新一輪債券牛市在今年第二季度表現有所停滯，收益率回吐了第一季度美國區域性銀行危機導致投資者轉向優質資產所帶來的部分升幅。市場隨後意識到，在通脹率仍然高企、失業率較低的情況下，各國央行不太可能放棄對抗通脹並開始減息。

因此，市場對未來數月的利率預期從減息轉為進一步加息，繼而推高了利率。然而，債券帶來的新收益升幅，總體上足以抵消收益率上升而導致的價格侵蝕。

目前，經濟增長正在放緩，但由於通脹仍然過高，各國央行還無法停止加息。雖然市場對於央行會否停止加息的爭論仍然持續，但發達市場央行的加息幅度正逐漸縮小，並且跳過部分議息會議。種種跡象表明，再大幅度加息的可能性不大，接下來的加息會更傾向於微調。與此同時，新興市場央行（大部分開始加息的時間更早、幅度更大）正在更明確地考慮應如何結束加息周期，以及何時開始減息的問題。

總而言之，在此環境下，於去年第四季度僅由收益率本身而非收益率急降推動的債券牛市有望延續。當收益率從金融危機和新冠疫情後的低位回升至數年甚至數十年未見的高水平後，我們現時有望迎來牛市，而僅由賺取可觀的收益，以及非政府利差產品可能會產生高於政府回報的增量回報所推動。

波動下降有利於提升利差產品表現

過去兩年，利差市場的挑戰並非信用惡化，而是投資者的焦慮情緒，這從利率隱含波動率（一種衡量預期利率波動幅度和方向的不確定性的指標）與信貸利差之間的緊密聯繫中清晰可見。

實際上，無論是去年發生的拋售還是今年第一季度矽谷銀行倒閉引發的利率突然變動，均令投資者感到恐慌，導致資金從債券流出並擴大利差。在未來幾個季度，隨著聯儲局加息節奏有望大幅放緩，利率波動性可能會繼續下降，這將使利差保持在一定範圍內，或更有可能在未來數月縮小，從而推動固定收益回報增加。

風險仍存 債市向好

市場前景仍受地緣政治衝突及加息的潛在滯後影響籠罩，迫使我們不得不對投資環境的演變保持警惕。但事實上，全球經濟在經歷了衝突、通脹上行衝擊、相當程度的量化緊縮和歷史性的加息後，仍然保持著相對良好的狀態。隨著主要央行將放緩加息節奏，加上受惠於剛剛恢復的收益率水平和利差產品潛在的增量回報，債市在未來幾個季度有望繼續牛市行情。

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