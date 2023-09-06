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內地啤酒業估值吸引 滙豐薦3啤酒股（附盈利預測）

研究報告 13:41 2023/09/06

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滙豐環球發表行業研報探討內地啤酒業，該行預料短期內，內地啤酒業缺乏催化劑，但估值變得吸引，推薦3隻啤酒股。

該行表示，在2022年第3季基數高影響，而今年第四季對全年銷售量貢獻或較少。中長期而言，該行將繼續關注基本面穩定，而且盈利可見度高的啤酒股百威亞太 （01876） 、青島啤酒 （00168） 及華潤啤酒 （00291） 3隻啤酒股，配置為「買入」評級。

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專訪 宏利投管陳致洲 談港股末季部署【下一頁

今年7至8月期間行業整體的啤酒銷售量出現按年單位數下降，基於高基數效應和颱風極端天氣導致，預料9月啤酒銷售量將適度恢復，在低基數下啤酒銷售量增長將於今年第四季加速

有關滙豐環球對3隻啤酒股盈利預測……更多內容，請登入瀏覽。

報告來源：滙豐環球
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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