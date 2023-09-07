華為Mate 60 Pro熱銷 富瑞料威脅蘋果

華為8月29日悄然開售最新手機Mate 60 Pro，由於搭載由中芯國際 （00981） 代工生產的國產芯片，被視作中國突破美國技術圍堵的重大一步。富瑞看好新手機受惠「愛國需求」，加上調查顯示，華為可能計劃出貨1,000萬部Mate 60 Pro。以每部售價超過7,000元人民幣計算，Mate 60 Pro可能對iPhone 15在中國的銷售產生影響。

美國科技機構TechInsigh早前拆解Mate 60 Pro作研究，確認機內搭載的「麒麟9000S」芯片是由中芯國際製造，採用了公司最新的「7納米（N+2）」工藝，具備7納米芯片的特性。機構形容「這展示了中國半導體行業在沒有EUV光刻工具的情況下所取得的技術進步。這一成就的困難程度也表明了該國芯片技術能力的韌性。同時，這對那些試圖限制中國獲得關鍵製造技術的國家來說是一個重大的地緣政治挑戰。」

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國人熱搶Mate 60 Pro，媒體估計，Mate 60 Pro開售5天內就已經售出了80萬部，與去年iPhone 14在華銷情相若。富瑞供應鏈調查顯示，華為可能正在為Mate 60系列準備1,000萬部的出貨，但不清楚是單指Mate 60 Pro，還是包括了次一級的Mate 60機型。

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Mate 60 Pro的3個版本售價如下：

12GB內存（RAM）+256GB儲存空間版本售價 6,499 元（人民幣‧下同）；

12GB + 512GB 售價 6,999 元；

12GB + 1TB 售價 7,999 元。

富瑞認為Mate 60 Pro的需求主要來自現有的iPhone用戶，或者可能轉向iPhone的Android用戶。該行估計2022年iPhone 14系列在中國售出了大約1,300萬部，如果500萬部Mate 60 Pro將搶奪iPhone 15的銷量，那將佔潛在iPhone 15在中國的銷售量的38%。

富瑞質疑芯片供應能力

根據

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