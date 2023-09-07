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日本最大蛋黃醬公司丘比 從雞蛋之亂中恢復元氣

財金猛人追蹤 20:43 2023/09/07

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自去年末起，日本的農場發現雞隻染上禽流感，並續漸蔓延。除了大批雞隻需要被處理，日本雞蛋供應亦隨之出現短缺。JA全農M號蛋批發價，自11月起突破多年高位，升至每公斤262日圓，並持續上升至今年5月達350日圓，按年升近60%。若讀者亦有食用日本蛋的習慣，相信亦能感受到蛋價升幅驚人。

點擊圖片放大

蛋價急升，除了日本的渡邊太太們感到煩惱，原來亦令日本最大蛋黃醬公司丘比（日：2809）困擾不已。

據丘比介紹，每瓶450克的蛋黃醬均會用上3.6顆雞蛋，再加上其它蛋製品產品，令公司每年使用雞蛋量約25萬噸，接近全日本產量的10%。

若以歷史平均蛋價每公斤175日圓作參考，以上數字將得出丘比每年的雞蛋成本約437.5億日圓，佔公司過往銷售額約10%。需要注意的是，丘比過往的淨利潤率只有中低單位數，意味着蛋價升至約260日圓時已沒有利潤空間。

果不期然，公司今年11月止財年第一季營業利潤倒退75%，營業利潤率只得1.5%。

有見及此，公司運用其於日本蛋黃醬市場近6成份額的力量，帶頭於4月起對旗下產品加價3%至21%。例如皇牌產品450克瓶裝蛋黃醬，亦加價約10%。即使蛋價於3至5月居高不下，加價的效果亦立竿見影，第二季業績旋即恢復盈利，營業利潤率修復至4.6%。

捱了近半年貴雞蛋，蛋價於6月中終於開始回落，現時已回落至290日圓水平。現時丘比正處於產品售價提升兼成本回落的局面，可謂基本面中的甜蜜點。現時市場對丘比前景仍較審慎，筆者則認為值搏率高。公司預計於下月公佈第三季季績，丘比能否端出美味可口的成果屆時自有分曉。

本欄早前介紹過小麥之亂已經平息，雞蛋之亂才剛開始平復，最近國際大米供應又開始緊張。近年糧食供應多風多雨，現在回想，其實也是去全球化的又一標誌。

（筆者公司管理之基金沒有持有丘比權益。）

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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