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伯明翰表面破產 實為財政重整

國際 20:48 2023/09/06

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英國伯明翰市政府的財政困境到了臨界點，發出「第114條通知」，大部分傳媒用「破產」來形容。不少人馬上聯想到地方債務危機，債務沉重以至資不抵債，繼而要破產清算還債，惟伯明翰的「破產」並非這回事，更似是財政重整。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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