伯明翰表面破產 實為財政重整 國際 20:48 2023/09/06 分享： 分享： 英國伯明翰市政府的財政困境到了臨界點，發出「第114條通知」，大部分傳媒用「破產」來形容。不少人馬上聯想到地方債務危機，債務沉重以至資不抵債，繼而要破產清算還債，惟伯明翰的「破產」並非這回事，更似是財政重整。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/05 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 2023/09/04 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 漢堡包縮水 掀法律風暴 2023/09/04 漢堡包縮水 掀法律風暴 金融泡沫漸變頻繁 3大要素成催化劑 2023/09/01 金融泡沫漸變頻繁 3大要素成催化劑 你可能感興趣 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 22:56 2023/09/05 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 21:12 2023/09/04 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 15:06 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 最新專欄文章 國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 今日 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 國金札記 - 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 2023/09/05 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 國金札記 - 漢堡包縮水 掀法律風暴 2023/09/04 漢堡包縮水 掀法律風暴 國金札記 - 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 國金札記 - 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 2023/08/31 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 經濟 英格蘭 伯明翰 英國 通脹 地方債