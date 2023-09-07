政策促旅遊 攜程要吸納 財金專欄 2023/09/07 分享： 分享： 港股昨日出現V形走勢，短期仍然受制人民幣走向。而人民幣強弱跟經濟表現有關，旅遊消費是中央刺激內需和推動經濟增長的手段之一，旅遊火熱已令攜程集團（09961）第二季盈利增長8倍，今年在高增長拉動下，股價 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版） 2023/09/06 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版） 中字股實力談 - 管道需求增 聯塑抵到爛 2023/09/06 管道需求增 聯塑抵到爛 中字股實力談 - 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版） 2023/09/05 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 貝殼大翻身 2023/09/05 認房不認貸 貝殼大翻身 中字股實力談 - 【中央追時間】港股開出金九銀十盤 恒指直迫190（第四版） 2023/09/04 【中央追時間】港股開出金九銀十盤 恒指直迫190（第四版） 每股盈利 市盈率 航空 中國發改委 酒店 交通 攜程集團－S（09961） 人民幣 板塊