政策促旅遊 攜程要吸納

港股昨日出現V形走勢，短期仍然受制人民幣走向。而人民幣強弱跟經濟表現有關，旅遊消費是中央刺激內需和推動經濟增長的手段之一，旅遊火熱已令攜程集團（09961）第二季盈利增長8倍，今年在高增長拉動下，股價

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