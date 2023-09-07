法貿行：內地減息難谷消費

內地銀行下調存量住房貸款利率救市，但法國外貿銀行指出，即使減少的利息還款全部投入消費，只會帶動零售總額增長0.4%，促進作用不是特別顯著。

2022年，中國數次下調房貸利率，但對於居民和家庭的觸動似乎不

...