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法貿行：內地減息難谷消費

財金專欄 2023/09/07

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內地銀行下調存量住房貸款利率救市，但法國外貿銀行指出，即使減少的利息還款全部投入消費，只會帶動零售總額增長0.4%，促進作用不是特別顯著。

2022年，中國數次下調房貸利率，但對於居民和家庭的觸動似乎不

...

撰文 : 艾西亞（Alicia García-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家

欄名 : 名家觀點

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