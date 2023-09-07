法貿行：內地減息難谷消費 財金專欄 2023/09/07 分享： 分享： 內地銀行下調存量住房貸款利率救市，但法國外貿銀行指出，即使減少的利息還款全部投入消費，只會帶動零售總額增長0.4%，促進作用不是特別顯著。 2022年，中國數次下調房貸利率，但對於居民和家庭的觸動似乎不 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 艾西亞（Alicia García-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：美國未能減少對華依賴 2023/09/06 PGIM：美國未能減少對華依賴 首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 2023/09/05 首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 2023/09/01 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 2023/08/31 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 施羅德：人工智能提升生產力 2023/08/30 施羅德：人工智能提升生產力 中國 經濟 商業 銀行 銷售 金融 中國人民銀行 按揭貸款 碧桂園（02007） 碧桂園