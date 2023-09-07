內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 財金專欄 2023/09/07 分享： 分享： 不少內地的中產父母，近期吹起來港讀碩士之風，目的是讓18歲以下子女，通過受養人簽證一同來港讀書，為報考DSE升學鋪路。 香港面對人手外流問題，正積極搶人才，原來在內地除了高才通受歡迎，中產父母近期也興起 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 2023/09/06 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 有政戲 - 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 2023/09/05 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 有政戲 - 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 2023/09/04 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 有政戲 - 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 2023/09/01 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 有政戲 - 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 2023/08/31 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 香港 大學 學校 中學 DSE 碩士 大學教育 朱國強