內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學

不少內地的中產父母，近期吹起來港讀碩士之風，目的是讓18歲以下子女，通過受養人簽證一同來港讀書，為報考DSE升學鋪路。

香港面對人手外流問題，正積極搶人才，原來在內地除了高才通受歡迎，中產父母近期也興起

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