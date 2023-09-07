大摩邢自強籲5項建議 打破中國經濟緊縮預期

內地房地產債務爆煲加深了當地經濟影響，拖累投資，亦波及居民消費。當前中國經濟面臨債務、人口和物價下行三重挑戰，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，當務之急是打破債務至通縮螺旋的預期，內地政策可循5大方向發力。

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邢自強表示，中國當前的實際GDP（國內生產總值）增速仍高於利率，以90年代的日本經濟形勢借鑑，以防中國步向日本後塵。90年代，日本為抵消《廣場協議》後，日圓升值對出口不利，日本幣策和財策過度寬鬆，最終引發資產泡沫。當時政策制定者矯枉過正，實際利率高於GDP增速長達4年。

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而且，中國的債務、通縮和人口的挑戰似乎比10年前更為嚴峻，要打破債務至通縮螺旋，更需要一攬子政策協同發力，因此邢自強建議中國政策可循5大方向發力：

（1）再通脹

寬鬆的幣策、積極的財策，有助維持良性的總體通脹水平。

今年上半年，內地財政政策有所收緊，廣義財政赤字收縮約4個百分點，邢自強稱財政政策的推進節奏，或是影響經濟和通脹前景的關鍵因素。

（2）再平衡

中國經濟最大問題是內需不足， 邢自強說要針對內需不足的結構性痛點，可通過增加教育、住房和醫療等社會福利領域的支出。變相對家庭部門增加轉移支付，從而推動居民消費。

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編輯：鍾采餘

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