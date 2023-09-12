大摩《亞太區策略報告》5港股入選 有2收息股（持續更新）

美國聯儲局在7月恢復加息（點擊圖片放大）後，市場料該局在香港時間本月21日上午2時公布的議息結果，將聯邦基金利率維持不變的機會逾9成。另在美國經濟仍穩健的前提下，市場預期聯儲局不急於開始減息，縱使到明年第二季，開始首次減息的機會也不足4成（點擊圖片放大）。

專訪 國策專家趙文利 談港股現5個底【下一頁】

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另一方面，歐洲央行、英倫銀行（點擊圖片放大）等主要央行在未來一段時間，維持利率在較高水平機會偏高，只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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9月12日：

【16：00】不少收息股屬中資股，其提升股息率的能力與中國經濟、所屬行業的前景，以至人民幣滙價走向有關。滙豐環球研究對人民幣滙價的最新看法，詳見：【下一頁】

【13：15】摩根士丹利近日發表的《亞太區策略報告》，按量化模型標準選出今年9月亞太區（日本除外）市場之中，各行業排名得分居首（top-ranked MOST score）的「增持」評級股份，而股份的挑選準則包括：

市值需逾50億美元以上、

在各行業評分居前的股份。

至於港股之中，有5隻獲「5星」的「增持」評級股份，包括......

延伸閱讀：景順：9個情景境假設下資產配置策略

【07：30】美國加息周期雖近尾聲，但通脹回落緩慢，英國歷史悠久資產管理公司施羅德（Schroders）對股債最新部署建議，詳見：【下一頁】

【06：30】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股光大環境 （00257） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評另類收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

9月11日：

【21：45】新鴻基地產 （00016） 在2023財年（年結日：6月底）全年業績遜預期，尤其售樓入帳方面，加上有減派息的陰霾下，由新地公布業績後至本文截稿前止，暫有9間券商給予新地最新目標價（點擊圖片放大），當中8間下調新地目標價。

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不過，一眾券商最新目標價的平均值約......

【18：15】新鴻基地產 （00016） 在減派息陰霾下（詳見本文【15：30】關於里昂對新地的分析），今天股價收市跌約9.5%至79.95元。另一券商高盛最新發表的研究報告指，新地2023財年（年結日：6月底）下半財年的基礎每股盈利按年增長4%至4.98元，較該行預測低約8%，相信是由於期內香港物業發展業務入帳少於預期所致，維持其「中性」的投資評級。

不過，高盛亦指出，新地在下半財年的淨利息支出、來自聯營公司與合資企業的利潤貢獻，以及......

延伸閱讀：大行調升H按「封頂息」 助二手交投升？

【15：30】新鴻基地產 （00016） 將2023財政年度（年結日：6月底）的派息比率提高至60%，惟里昂最新發表的報告指，新地管理層表示2024財年起將會回復40％至50%的派息政策，相信在核心業務吹逆風之下，派息可能減少，維持其「沽售」的投資評級。

此外，里昂為反映新地的物業銷售及利潤率低於預期，而將其......

【12：00】內房股曾為熱門收息股之一，而中央接連出招救內房，惟內地二手樓市場現劈價潮，削弱救市的助力，券商對此情況的最新看法詳見：【下一頁】

【06：30】美國利率走向影響收息股吸引力，而建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利對美國經濟前景的最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】2023年預測股息約9厘的藍籌內銀股工商銀行 （01398） ，在內地救房市之下，一方面令淨息差（NIM）受壓，但另一方面卻可望紓緩資產轉壞壓力，幸而其海外收入佔比為第二高內銀（點擊圖片放大），可望藉外國央行利率高企而緩解NIM收窄壓力（點擊圖片放大）。

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事實上，工行近期股價表現較同業硬淨，而且從績後券商平均目標價及估值修復角度，均存在上升空間。更多關於工行的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

延伸閱讀：建銀國際 7圖把脈美息後向（新增圖）

9月10日：

【15：00】內地環境及水務相關股為較冷門的收息股，而滙豐環球研究日前發表的報告指，該板塊的中期業績雖符合該行預期，但是在考慮短期行業風險仍存在後，板塊中僅予粵海投資 （00270） 「買入」的投資評級，而其目標價亦只是由7.3元微降至7.2元。

滙豐環研表示，粵投中期純利按年跌14%，而撇除單次性項目估算核心純利仍跌10%，其中期業績疲弱源於房地產銷售降價，惟在現時經濟環境下並不令人意外，加上粵投本港及內地的水務經營維持韌性，同時其他周期性業務如酒店等已亦見復甦。

再者，雖然粵投中期純利下滑，但......

9月9日：

【07：00】曾是「股神愛股」的藍籌石油股中石油 （00857） ，獲高盛發表最新研究報告將其目標價由6.8元上調至7.1元。

高盛預計，中石油在未來數年的盈利，將受到......

延伸閱讀：加息蠶食租金回報 末季樓價恐添壓

9月8日：

【09：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而相關股份提升股息的能力，與香港物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構高力對香港寫字樓市場的最新觀點，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：銀主減價趕套現 加快樓價調整？

【06：30】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股越秀交通基建 （01052） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：PGIM：通脹回落 選四板塊

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評內險股中國財險 （02328） ，分析詳見：【下一頁】

9月7日：

【17：00】本地電訊股為港人喜愛的收息股之一，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，此板塊在今年上半年的業績，雖然基本符合預期，而各大營運商增長前景仍較穩定，但是競爭格局的改善似乎未有預期中明顯，加上利率上升的風險亦持續影響板塊情緒。

摩根士丹利續指出，上半年營運商雖然縮減促銷活動，但目前市場上的價格競爭仍然激烈，對下半年持謹慎樂觀看法，預期即將推出的蘋果iPhone 15，或會引發新一輪促銷潮。

個股方面，摩根士丹利較看好......

【16：00】熱門收息股不乏中資股如內銀股、內險股及內房股等，惟這些股份的提升每股派息能力，與中國經濟關係密切。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，當務之急是打破債務至通縮螺旋的預期，內地政策可循5大方向發力。更多分析詳見：【下一頁】

【13：30】沙特阿拉伯及俄羅斯出乎市場預期，延長自願減產至年底，瑞信最新發表的報告指，在供應減少下，亞太地區石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油 （00883） ，之後為中石油 （00857） 及中石化 （00386） ，並認為即使年初至今股價表現強勁，但估值仍然吸引。

瑞信續解釋，中海油上半年產量按年升8.9%，料其全年產量會超過6.5億至6.6億桶油當量的目標，即按年升4.6%，加上......

【09：30】中期業績潮已過，而滙豐環球研究最新發表的報告指，內地三大國營基建股，即中國中鐵 （00390） 、中國鐵建 （01186） 及中國交通建設 （01800） ，中期業績稍遜預期，當中原因是內地政府限制展開新投資項目，令3間企業新合約增長均放緩。惟滙豐環研亦指出，3間企業受惠成本結構改變及成本控制策略，而毛利率及稅後淨利潤率均有改善，當中除中交之外，所有承包商均錄淨經營現金流改善，符合國務院國資委的量化指標要求。

滙豐環研預期，下半年受持續基建資金投入所支持，3間企業經營現金流均將有望持續改善，加上管理層激勵計劃下，全年純利增長及股本回報率目標有望達成，並預料這些因素或持續支持國企改革及板塊估值重評。滙豐環研雖維持......

延伸閱讀：景順：中國經濟2大關鍵 續温和改善

更多關於9月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【長和】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【金沙中國】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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