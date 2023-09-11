滙豐環研：粵投2原因成板塊中唯一予「買入」股份（持續更新）

美國聯儲局在7月恢復加息（點擊圖片放大）後，市場料該局在香港時間本月21日上午2時公布的議息結果，將聯邦基金利率維持不變的機會逾9成。另在美國經濟仍穩健的前提下，市場預期聯儲局不急於開始減息，縱使到明年第二季，開始首次減息的機會也不足4成（點擊圖片放大）。

專訪 國策專家趙文利 談港股現5個底【下一頁】

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另一方面，歐洲央行、英倫銀行（點擊圖片放大）等主要央行在未來一段時間，維持利率在較高水平機會偏高，只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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9月11日：

【01：00】2023年預測股息約9厘的藍籌內銀股工商銀行 （01398） ，在內地救房市之下，一方面令淨息差（NIM）受壓，但另一方面卻可望紓緩資產轉壞壓力，幸而其海外收入佔比為第二高內銀（點擊圖片放大），可望藉外國央行利率高企而緩解NIM收窄壓力（點擊圖片放大）。

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事實上，工行近期股價表現較同業硬淨，而且從績後券商平均目標價及估值修復角度，均存在上升空間。更多關於工行的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

延伸閱讀：建銀國際 7圖把脈美息後向（新增圖）

9月10日：

【15：00】內地環境及水務相關股為較冷門的收息股，而滙豐環球研究日前發表的報告指，該板塊的中期業績雖符合該行預期，但是在考慮短期行業風險仍存在後，板塊中僅予粵海投資 （00270） 「買入」的投資評級，而其目標價亦只是由7.3元微降至7.2元。

滙豐環研表示，粵投中期純利按年跌14%，而撇除單次性項目估算核心純利仍跌10%，其中期業績疲弱源於房地產銷售降價，惟在現時經濟環境下並不令人意外，加上粵投本港及內地的水務經營維持韌性，同時其他周期性業務如酒店等已亦見復甦。

再者，雖然粵投中期純利下滑，但......

9月9日：

【07：00】曾是「股神愛股」的藍籌石油股中石油 （00857） ，獲高盛發表最新研究報告將其目標價由6.8元上調至7.1元。

高盛預計，中石油在未來數年的盈利，將受到......

延伸閱讀：加息蠶食租金回報 末季樓價恐添壓

9月8日：

【09：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而相關股份提升股息的能力，與香港物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構高力對香港寫字樓市場的最新觀點，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：銀主減價趕套現 加快樓價調整？

【06：30】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股越秀交通基建 （01052） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：PGIM：通脹回落 選四板塊

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評內險股中國財險 （02328） ，分析詳見：【下一頁】

9月7日：

【17：00】本地電訊股為港人喜愛的收息股之一，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，此板塊在今年上半年的業績，雖然基本符合預期，而各大營運商增長前景仍較穩定，但是競爭格局的改善似乎未有預期中明顯，加上利率上升的風險亦持續影響板塊情緒。

摩根士丹利續指出，上半年營運商雖然縮減促銷活動，但目前市場上的價格競爭仍然激烈，對下半年持謹慎樂觀看法，預期即將推出的蘋果iPhone 15，或會引發新一輪促銷潮。

個股方面，摩根士丹利較看好......

【16：00】熱門收息股不乏中資股如內銀股、內險股及內房股等，惟這些股份的提升每股派息能力，與中國經濟關係密切。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，當務之急是打破債務至通縮螺旋的預期，內地政策可循5大方向發力。更多分析詳見：【下一頁】

【13：30】沙特阿拉伯及俄羅斯出乎市場預期，延長自願減產至年底，瑞信最新發表的報告指，在供應減少下，亞太地區石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油 （00883） ，之後為中石油 （00857） 及中石化 （00386） ，並認為即使年初至今股價表現強勁，但估值仍然吸引。

瑞信續解釋，中海油上半年產量按年升8.9%，料其全年產量會超過6.5億至6.6億桶油當量的目標，即按年升4.6%，加上......

【09：30】中期業績潮已過，而滙豐環球研究最新發表的報告指，內地三大國營基建股，即中國中鐵 （00390） 、中國鐵建 （01186） 及中國交通建設 （01800） ，中期業績稍遜預期，當中原因是內地政府限制展開新投資項目，令3間企業新合約增長均放緩。惟滙豐環研亦指出，3間企業受惠成本結構改變及成本控制策略，而毛利率及稅後淨利潤率均有改善，當中除中交之外，所有承包商均錄淨經營現金流改善，符合國務院國資委的量化指標要求。

滙豐環研預期，下半年受持續基建資金投入所支持，3間企業經營現金流均將有望持續改善，加上管理層激勵計劃下，全年純利增長及股本回報率目標有望達成，並預料這些因素或持續支持國企改革及板塊估值重評。滙豐環研雖維持......

延伸閱讀：景順：中國經濟2大關鍵 續温和改善

更多關於9月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【長和】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【金沙中國】

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