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縮辦公室規模非因WHF 高力：IT企業偏向擴張

財金 00:03 2023/09/08

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新冠疫情改變不少企業員工的工作模式，惟國際物業顧問公司高力日前發布的《香港寫字樓租戶調查2023：確定新常態》研究報告指，企業主要受到成本優化（約71%受訪者），以及業務需求萎縮（約55%受訪者）所影響而縮減辦公空間，反而「在家工作」（WHF）並非主因。

點擊圖片放大

高力是次調查於今年6月底至8月初進行，共徵求321位來自不同領域、地理位置、所屬地區及公司規模的香港寫字樓租戶，對未來前景的展望，以了解企業對辦公空間的需求，並闡釋寫字樓的新趨勢。

約4成受訪者對行業前景偏向正面

於該調查中，受訪者會選出未來3年影響業務的關鍵因素，而香港經濟前景（約43%受訪者）及全球經濟衰退（約34%受訪者）是受訪者最常選擇的兩項因素。另外，約41%受訪者對短期的行業前景表示「正面」或「非常正面」態度（主要來自銀行、金融和專業服務行業），而37%受訪者預期業務將保持不變，22%受訪者對前景持「負面」態度。

資訊科技企業擴張展望較明顯

另外，據該調查結果顯示，資訊科技（IT）企業有較明顯的擴張展望，而其他公司則偏向維持現狀或縮小規模根據調查（點擊圖片放大）。當中，超過半數（56%）資訊科技業的受訪者表示，正積極了解並尋求擴展辦公空間。於銀行與金融及保險業（Banking & Finance, Insurance）領域當中，約35%受訪者計劃增加寫字樓面積。

受全球需求疲軟影響行業　約三分之一縮寫字樓規模

不過，製造業（Manufacturing）、採購與貿易（Sourcing & Trading），以及航運與物流（Shippine & Logistics）的企業，卻有大約三分之一正在計劃縮減寫字樓規模，可能受到全球需求疲軟和貿易摩擦加劇所致。

事實上......

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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