平過同類股 越通有高息

港股昨日再跌，退守18200點，後向看人民幣能否反彈，惟大市短期波動難免，高息股有防守性，越秀交通基建（01052）今年盈利恢復增長，預測市盈率（PE）只有7.1倍，預測息率為7.6厘，股價趨勢上升。

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