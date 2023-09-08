  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 01:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平過同類股 越通有高息

財金專欄 2023/09/08

分享：

分享：

港股昨日再跌，退守18200點，後向看人民幣能否反彈，惟大市短期波動難免，高息股有防守性，越秀交通基建（01052）今年盈利恢復增長，預測市盈率（PE）只有7.1倍，預測息率為7.6厘，股價趨勢上升。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版）
2023/09/07
港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版）
中字股實力談 - 政策促旅遊 攜程要吸納
2023/09/07
政策促旅遊 攜程要吸納
中字股實力談 - 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版）
2023/09/06
阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版）
中字股實力談 - 管道需求增 聯塑抵到爛
2023/09/06
管道需求增 聯塑抵到爛
中字股實力談 - 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版）
2023/09/05
人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國發改委 越秀交通基建（01052） 新能源 人民幣 板塊

上一篇文章

打工仔供強積金請留意

下一篇文章

黃金交叉 財險向好

推薦文章

國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？
伯明翰「破產」 更似財政重整？
中國電力營造雙底
中國電力營造雙底
國情知聞 - 市場政策博弈 經濟如何「解鈴」
市場政策博弈 經濟如何「解鈴」
選股情報 - 估你唔到
估你唔到
輸入人口備配套 見樹見林妥規劃
輸入人口備配套 見樹見林妥規劃
有政戲 - 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學
內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學