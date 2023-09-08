平過同類股 越通有高息 財金專欄 2023/09/08 分享： 分享： 港股昨日再跌，退守18200點，後向看人民幣能否反彈，惟大市短期波動難免，高息股有防守性，越秀交通基建（01052）今年盈利恢復增長，預測市盈率（PE）只有7.1倍，預測息率為7.6厘，股價趨勢上升。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版） 2023/09/07 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版） 中字股實力談 - 政策促旅遊 攜程要吸納 2023/09/07 政策促旅遊 攜程要吸納 中字股實力談 - 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版） 2023/09/06 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版） 中字股實力談 - 管道需求增 聯塑抵到爛 2023/09/06 管道需求增 聯塑抵到爛 中字股實力談 - 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版） 2023/09/05 人民幣急跌 港股最後撈貨機會？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國發改委 越秀交通基建（01052） 新能源 人民幣 板塊