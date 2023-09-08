PGIM：通脹回落 選四板塊 財金專欄 2023/09/08 分享： 分享： 通脹回落，聯儲局行將結束緊縮政策，更加常態化的估值水平將利好可見且具持續性的增長股。當中有4個板塊值得留意。 2022年，股票市場充滿挑戰，但增長型股票在2023年上半年出現反彈，主要由穩健的企業盈利、 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Mark Baribeau 保德信全球投資管理（PGIM）旗下Jennison Associates全球股票主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法貿行：內地減息難谷消費 2023/09/07 法貿行：內地減息難谷消費 PGIM：美國未能減少對華依賴 2023/09/06 PGIM：美國未能減少對華依賴 首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 2023/09/05 首域盈信：市場憂衰退 選穩健企業 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 2023/09/01 平安資管車強：高息股至少要6至8厘 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 2023/08/31 瑞士寶盛：美債美元具吸引力 經濟 商業 通脹 加息 股票 人工智能 電動車 地緣政治 經濟衰退 板塊