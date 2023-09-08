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PGIM：通脹回落 選四板塊

財金專欄 2023/09/08

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通脹回落，聯儲局行將結束緊縮政策，更加常態化的估值水平將利好可見且具持續性的增長股。當中有4個板塊值得留意。

2022年，股票市場充滿挑戰，但增長型股票在2023年上半年出現反彈，主要由穩健的企業盈利、

...

撰文 : Mark Baribeau 保德信全球投資管理（PGIM）旗下Jennison Associates全球股票主管

欄名 : 名家觀點

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