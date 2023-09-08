官員主禮新風 3活動首當其衝 財金專欄 2023/09/08 分享： 分享： 特首李家超早前預告，高官將分工出席活動，希望籌辦的組織別着眼官員數目。 民政專員餞別宴觸動官場整頓主禮、宴會文化。特首李家超早前預告，高官將分工出席活動，希望籌辦的組織別着眼官員數目。據聞，新風本周起推 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 2023/09/07 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 有政戲 - 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 2023/09/06 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 有政戲 - 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 2023/09/05 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 有政戲 - 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 2023/09/04 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 有政戲 - 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 2023/09/01 何力治放下家族生意 任一帶一路專員 立法會 李家超 陳茂波 民建聯 財政司 律政司 區議會 保安局 政務司 楊潤雄