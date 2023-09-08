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官員主禮新風 3活動首當其衝

財金專欄 2023/09/08

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特首李家超早前預告，高官將分工出席活動，希望籌辦的組織別着眼官員數目。

民政專員餞別宴觸動官場整頓主禮、宴會文化。特首李家超早前預告，高官將分工出席活動，希望籌辦的組織別着眼官員數目。據聞，新風本周起推

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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