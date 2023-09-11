國策專家趙文利：看好2板塊盈利復甦

展望後市，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利，在接受《Money Times》專訪時表示，有五大指標顯示港股已經見底，料第四季港股將在18000點至21000點區間波動。

他認為目前是長綫投資的入市時機，建議部署科技股及內需消費股，主要是看好這兩個板塊的長綫盈利復甦前景。

趙文利認為，港股目前正處於築底階段，逐漸修正對經濟刺激政策的預期，因此港股表現較為反覆。他認為本輪港股的底部更接近「U」型底而不是「V」型底，「可能這個底部的特徵就是一個反覆夯實，反覆築底的一個情況，所以它不太可能是像去年第四季，還有2020年疫情時那樣深V型的底部，更像是一個U型底。」

五大指標顯示港股見底















一是估值底，他解釋，恒指的未來1年預測PE僅為9倍左右，處於估值底部區間，相信再下行空間不大。

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