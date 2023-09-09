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港股要回升 ATM最關鍵

財金專欄 2023/09/09

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港股昨日黑雨休戰，可謂避過一「跌」，因為人民幣連日貶值已跌至逾十個月低位，港股形勢不妙！尤其港股比重最大的ATM，過去半年走勢竟然是上落，未能給力大市。不過，只要政策重投新經濟股，ATM是可以擺脫上落

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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