港股要回升 ATM最關鍵

港股昨日黑雨休戰，可謂避過一「跌」，因為人民幣連日貶值已跌至逾十個月低位，港股形勢不妙！尤其港股比重最大的ATM，過去半年走勢竟然是上落，未能給力大市。不過，只要政策重投新經濟股，ATM是可以擺脫上落

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