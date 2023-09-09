港股要回升 ATM最關鍵 財金專欄 2023/09/09 分享： 分享： 港股昨日黑雨休戰，可謂避過一「跌」，因為人民幣連日貶值已跌至逾十個月低位，港股形勢不妙！尤其港股比重最大的ATM，過去半年走勢竟然是上落，未能給力大市。不過，只要政策重投新經濟股，ATM是可以擺脫上落 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 平過同類股 越通有高息 2023/09/08 平過同類股 越通有高息 中字股實力談 - 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版） 2023/09/07 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版） 中字股實力談 - 政策促旅遊 攜程要吸納 2023/09/07 政策促旅遊 攜程要吸納 中字股實力談 - 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版） 2023/09/06 阿爺收水 北水12連流入 人民幣貶值是陷阱？（第四版） 中字股實力談 - 管道需求增 聯塑抵到爛 2023/09/06 管道需求增 聯塑抵到爛 恒生指數 恒生中國企業指數 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 人民幣 經濟 美國 港股 成交