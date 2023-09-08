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銀主趕套現 樓價調整趨加快

地產 14:00 2023/09/08

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隨着本港經濟疲弱，加上息口高企，市場拖欠按揭供款情況輕微增加，銀主盤數目亦逐步攀升。銀主加快套現收回款項，有機會加大減價力度，加速樓價調整速度。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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