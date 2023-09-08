銀主趕套現 樓價調整趨加快 地產 14:00 2023/09/08 分享： 分享： 隨着本港經濟疲弱，加上息口高企，市場拖欠按揭供款情況輕微增加，銀主盤數目亦逐步攀升。銀主加快套現收回款項，有機會加大減價力度，加速樓價調整速度。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 對住二手打 2023/08/10 對住二手打 中升增長點：售後服務二手車 2023/08/30 中升增長點：售後服務二手車 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 2023/09/07 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 上車客二手尋寶 2023/09/07 上車客二手尋寶 你可能感興趣 對住二手打 01:00 2023/08/10 對住二手打 中升增長點：售後服務二手車 01:00 2023/08/30 中升增長點：售後服務二手車 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 20:03 2023/09/07 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 最新專欄文章 專家樓論 - 「買賣冷、租賃熱」現象 加快樓市觸底反彈？ 2023/09/01 「買賣冷、租賃熱」現象 加快樓市觸底反彈？ 專家樓論 - 二手樓價 一浪低於一浪 2023/08/11 二手樓價 一浪低於一浪 專家樓論 - 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 2023/07/01 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 專家樓論 - CHANEL首搶佔核心區地舖 2023/06/02 CHANEL首搶佔核心區地舖 專家樓論 - 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 2023/04/27 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 香港物業 樓價 按揭貸款 銀主盤 銀行