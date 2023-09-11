面對歐元區經濟每況愈下，8月綜合PMI收縮情況加劇，使歐元過去一周壓力明顯有所增強。但隨歐元跌至靠近1.07美元低位，歐央行的抵抗聲音明顯增強，多位歐央行委員甚至警告不排除有進一步加息可能。周四歐央行

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