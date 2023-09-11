歐元宜靜觀其變 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 面對歐元區經濟每況愈下，8月綜合PMI收縮情況加劇，使歐元過去一周壓力明顯有所增強。但隨歐元跌至靠近1.07美元低位，歐央行的抵抗聲音明顯增強，多位歐央行委員甚至警告不排除有進一步加息可能。周四歐央行 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙挑戰106阻力 今日 美滙挑戰106阻力 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 紐元不宜過於看淡 今日 紐元不宜過於看淡 你可能感興趣 美滙挑戰106阻力 今日 01:00 美滙挑戰106阻力 英鎊或下試1.23美元 今日 01:00 英鎊或下試1.23美元 日圓150支持龐大 今日 01:00 日圓150支持龐大 最新專欄文章 美滙挑戰106阻力 今日 美滙挑戰106阻力 加元1.37可找到支持 今日 加元1.37可找到支持 紐元不宜過於看淡 今日 紐元不宜過於看淡 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 經濟 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 歐洲 壓力 美滙指數