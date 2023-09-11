英鎊或下試1.23美元

英媒報道，當地有過百間學校有石屎脫落風險要關閉，但英政府卻不作處理。而第二大城市伯明翰破產財相候俊偉亦謂不救。事件暴露出英政府的財政及經濟問題。現市場估計本月21日可能將是英倫銀行最後一次加息。提防英

...