市場一直在測試日央行對捍衛日圓滙價於148兌1美元的態度，但日央行似乎無動於衷。不過，在市場擔心日央行隨時有機會入市，推升日本10年債息以增強日圓吸引力，及預期美國加息周期快見頂下，料投機者對推低日圓

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