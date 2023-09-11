澳洲次季GDP年增長2.1%，顯示就是在澳央行多次加息及環球經濟轉弱下，當地經濟仍未受影響。無奈，內地8月出入口數字按年比同見回落，人民幣滙價亦見轉弱。以澳洲經濟對內地的依賴，這對澳元滙價相當不利。惟

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