本周新西蘭要留意的因素不多，周二公布的7月淨移民人數及周五公布的8月房屋銷售是焦點所在。一點必須理解，環球經濟差確是不爭事實，但新西蘭代表的是農產品，而農產品面對經濟差時其抗跌力往往較強。紐元本身高息

...