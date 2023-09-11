紐元不宜過於看淡 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 本周新西蘭要留意的因素不多，周二公布的7月淨移民人數及周五公布的8月房屋銷售是焦點所在。一點必須理解，環球經濟差確是不爭事實，但新西蘭代表的是農產品，而農產品面對經濟差時其抗跌力往往較強。紐元本身高息 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙挑戰106阻力 今日 美滙挑戰106阻力 歐元宜靜觀其變 今日 歐元宜靜觀其變 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 你可能感興趣 美滙挑戰106阻力 今日 01:00 美滙挑戰106阻力 歐元宜靜觀其變 今日 01:00 歐元宜靜觀其變 英鎊或下試1.23美元 今日 01:00 英鎊或下試1.23美元 最新專欄文章 美滙挑戰106阻力 今日 美滙挑戰106阻力 加元1.37可找到支持 今日 加元1.37可找到支持 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 經濟 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 歐洲 壓力 美滙指數