加元1.37可找到支持

加拿大次季經濟只有微弱0.2%按年增幅，7月年通脹率也只有3.3%。即加央行既不具備加息條件，也不存在加息壓力。不過，值得留意是於上周議息會加央行未有放棄加息意向。另邊廂，沙特及俄羅斯宣布延長自願減產

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