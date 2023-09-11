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加元1.37可找到支持

財金專欄 2023/09/11

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加拿大次季經濟只有微弱0.2%按年增幅，7月年通脹率也只有3.3%。即加央行既不具備加息條件，也不存在加息壓力。不過，值得留意是於上周議息會加央行未有放棄加息意向。另邊廂，沙特及俄羅斯宣布延長自願減產

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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