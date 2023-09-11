加元1.37可找到支持 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 加拿大次季經濟只有微弱0.2%按年增幅，7月年通脹率也只有3.3%。即加央行既不具備加息條件，也不存在加息壓力。不過，值得留意是於上周議息會加央行未有放棄加息意向。另邊廂，沙特及俄羅斯宣布延長自願減產 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙挑戰106阻力 今日 美滙挑戰106阻力 歐元宜靜觀其變 今日 歐元宜靜觀其變 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 你可能感興趣 美滙挑戰106阻力 今日 01:00 美滙挑戰106阻力 歐元宜靜觀其變 今日 01:00 歐元宜靜觀其變 英鎊或下試1.23美元 今日 01:00 英鎊或下試1.23美元 最新專欄文章 美滙挑戰106阻力 今日 美滙挑戰106阻力 紐元不宜過於看淡 今日 紐元不宜過於看淡 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 經濟 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 歐洲 壓力 美滙指數