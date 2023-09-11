留意美滙指數能否上破106阻力位，以確認突破維持了9個月的上落市局面。

市場以美國經濟相對強，息率相對高為由，上周繼續把美元滙價推高。而隨冬季逐步走近，擔心歐洲或再次面對能源危機，也加大了市場對歐元憂慮

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