美滙挑戰106阻力 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 留意美滙指數能否上破106阻力位，以確認突破維持了9個月的上落市局面。 市場以美國經濟相對強，息率相對高為由，上周繼續把美元滙價推高。而隨冬季逐步走近，擔心歐洲或再次面對能源危機，也加大了市場對歐元憂慮 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元宜靜觀其變 今日 歐元宜靜觀其變 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 紐元不宜過於看淡 今日 紐元不宜過於看淡 你可能感興趣 歐元宜靜觀其變 今日 01:00 歐元宜靜觀其變 英鎊或下試1.23美元 今日 01:00 英鎊或下試1.23美元 日圓150支持龐大 今日 01:00 日圓150支持龐大 最新專欄文章 加元1.37可找到支持 今日 加元1.37可找到支持 紐元不宜過於看淡 今日 紐元不宜過於看淡 澳元暫可作壁上觀 今日 澳元暫可作壁上觀 日圓150支持龐大 今日 日圓150支持龐大 英鎊或下試1.23美元 今日 英鎊或下試1.23美元 經濟 美元 指數 通脹 加息 人民幣 外滙 歐洲 壓力 美滙指數