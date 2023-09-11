贏了十號波 輸給水災

有高官提醒，山泥傾瀉是之後另一挑戰，百年暴雨下就要考驗香港的斜坡工程，是否做得到位了。

同樣是超強颱風，剛過去的「蘇拉」，在港的破壞力，遠不及2018年的「山竹」，正當市民慶幸避過一劫，港府舒一口氣；怎

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