贏了十號波 輸給水災 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 有高官提醒，山泥傾瀉是之後另一挑戰，百年暴雨下就要考驗香港的斜坡工程，是否做得到位了。 同樣是超強颱風，剛過去的「蘇拉」，在港的破壞力，遠不及2018年的「山竹」，正當市民慶幸避過一劫，港府舒一口氣；怎 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 官員主禮新風 3活動首當其衝 2023/09/08 官員主禮新風 3活動首當其衝 有政戲 - 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 2023/09/07 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 有政戲 - 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 2023/09/06 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 有政戲 - 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 2023/09/05 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 有政戲 - 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 2023/09/04 加快河套建港園區 「引進辦」吸龍頭科企 香港 立法會 汽車 港鐵 李家超 澳門 港鐵 觀塘 民建聯 颱風