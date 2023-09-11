內地生今年承租能力強 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 過去數年內地生租樓潮，往往是4至5人合租2房單位，每房住2個人，另一個要做「廳長」，但今年往往是2人合租2房，3人合租3房。 隨着新一個學年開始，今年的內地大學生搶租潮逐漸走向尾聲，搶租潮比往年更加長， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 2023/09/09 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 專家樓論 - 銀主趕套現 樓價調整趨加快 2023/09/08 銀主趕套現 樓價調整趨加快 專家樓論 - 商廈租金倒退至哪一年？ 2023/09/08 商廈租金倒退至哪一年？ 專家樓論 - 上車客二手尋寶 2023/09/07 上車客二手尋寶 專家樓論 - 調整股票印花稅是選項 樓市辣招稅會減嗎？ 2023/09/06 調整股票印花稅是選項 樓市辣招稅會減嗎？ 物業出租 KENNEDY 38 粉嶺名都 翰林峰 黃埔新邨 中原地產 大圍 西營盤 香港 沙田