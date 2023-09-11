內地生今年承租能力強

過去數年內地生租樓潮，往往是4至5人合租2房單位，每房住2個人，另一個要做「廳長」，但今年往往是2人合租2房，3人合租3房。

隨着新一個學年開始，今年的內地大學生搶租潮逐漸走向尾聲，搶租潮比往年更加長，

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