大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 財金專欄 2023/09/11 分享： 分享： 夜經濟近年已成為海外多地的經濟主力，如英國的大曼徹斯特地區，相關行業員工就佔當地3分之1勞動人口。 本港近期大談夜經濟，其實夜經濟近年已成為海外多地的經濟主力，如英國人口第二多的大曼徹斯特地區（ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳漢培 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 2023/09/07 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 2023/09/07 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/06 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 國金札記 - 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 2023/09/05 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 疫情 經濟 商業 英國 行業 零售 就業 餐廳 人口 酒吧