  • 26°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟

財金專欄 2023/09/11

分享：

分享：

夜經濟近年已成為海外多地的經濟主力，如英國的大曼徹斯特地區，相關行業員工就佔當地3分之1勞動人口。

本港近期大談夜經濟，其實夜經濟近年已成為海外多地的經濟主力，如英國人口第二多的大曼徹斯特地區（

...

撰文 : 吳漢培
嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得
2023/09/08
英國寬按揭上限 供到80歲都得
英國寬按揭上限 供到80歲都得！
2023/09/07
英國寬按揭上限 供到80歲都得！
國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？
2023/09/07
伯明翰「破產」 更似財政重整？
國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈
2023/09/06
英政府拖字訣 校舍變計時炸彈
國金札記 - 澤連斯基肅貪 對象大有來頭
2023/09/05
澤連斯基肅貪 對象大有來頭
疫情 經濟 商業 英國 行業 零售 就業 餐廳 人口 酒吧

下一篇文章

人大立法規劃 揭示經濟動向

推薦文章

選股情報 - 打工仔供強積金請留意
打工仔供強積金請留意
世紀暴雨全港亂 妥發警示保民安
世紀暴雨全港亂 妥發警示保民安
RSI背馳 蒙牛近底部
RSI背馳 蒙牛近底部
投資坐標 - 「維權股票」有運行！
「維權股票」有運行！
中字股實力談 - 港股要回升 ATM最關鍵
港股要回升 ATM最關鍵
國情知聞 - 中國物價 三個看點
中國物價 三個看點