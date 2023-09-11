大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟

夜經濟近年已成為海外多地的經濟主力，如英國的大曼徹斯特地區，相關行業員工就佔當地3分之1勞動人口。

本港近期大談夜經濟，其實夜經濟近年已成為海外多地的經濟主力，如英國人口第二多的大曼徹斯特地區（

...