理想預告：電動車下半場玩法

中國電動車上半場以比亞迪 （01211） 、理想 （02015） 勝出告終。下半場呢？由於快充技術已經成熟，「充電10分鐘，續航400公里」，解決了里程焦慮，那麼，以賣「燃油的增程技術為主」的比亞迪、理想可以繼續跑出嗎？



以蔚小理今年上半年的財報為例：

第二季度蔚來 （09866） 交付2.35萬輛，同比下滑6.1%，環比下跌24.2%。小鵬汽車 （09868） 交付2.32萬輛，同比下滑32.6%，環比增長27.3%。理想汽車交付8.65萬輛，同比增長201.6%，創下歷史新高。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

理想勝出的原因，在於使用了增程技術，既去掉了里程焦慮，又節省了省本。

對於第三季度和第四季度的毛利走勢，理想汽車聯合創始人兼CFO李鐵在財報電話會上表示，「從整個年度來看，現在距離年底還有5個月的時間，我們仍然希望保持全年20%以上的毛利率指引。」

▼ 點擊圖片放大 +2

理想的壓力不僅僅來自產能

理想預計第三季度交付量達到10萬～10.3萬輛。結合7月、8月份已交付3.41萬輛和3.49萬輛，在9月僅需完成3.1萬~3.4萬輛即可達標。

在財報電話會上，李想坦言，「目前給出的銷量指引確實是三季度產能的極限。」

但是，對於理想而言，壓力不僅僅來自於產能，還有來自純電賽道上的未知挑戰。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

詳細分析，登入即閱。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...