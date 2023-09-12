復星財富李曉翀：華為出新機 消費電子雄風初現

港股科技板塊當中，最受市場期待的莫過於消費電子，相信不少投資者都有同感，真是「等你等到我心痛」。

然而，最近華為的新機發布，確實讓筆者覺得，消費電子開始有雄風初現，最觸動筆者的是，排長龍的換機人潮，以及訂單售罄的報道，皆因是客觀事實，並非預測。

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對於這種消費者的現象，在疫情初期，不難看到，特別是對居家工作需求產生的誘因，由疫情至今，已經接近4個年頭，從周期角度，已超過近年Z世代換機周期的時間，要留意的是，這個時間已經拉長了。根據本年艾瑞諮詢發布的報告顯示，中國內地79.5%的Z世代更換手機頻率在1至3年之間。



艾瑞諮詢的報告中還指出，對於Z世代消費者，手機數碼不僅僅是功能型產品，而是代表了其專屬的審美態度和價值認同，一種基於消費理性、品牌信任與文化認同的良性交互關係正在慢慢成形，而華為等國產品牌成為了國內年輕人首選的品牌。不難求證的是，即使我們見到華為新機開箱視頻被詬病發熱的情況，但亦無礙供不應求的現象產生。



另外，自2019年起，由於受國際環境影響及榮耀業務剝離等多重因素的影響，華為在內地智慧手機市場的佔有率呈下降趨勢。

Counterpoint的調查結果顯示，2019年華為手機市佔率38.5%，位居第一；2022年，下降至7.9%。2023年第一季出現回暖跡象，市場份額9.2%，按年增加3個百分點。相信這次華為新機發布的意義除了市佔率的潛在提升之外，會是拉動安卓產業鏈相關公司的機會，A股已在提前炒作。



若筆者的這種看法被逐步驗證，本年接下來的時間，將是消費電子拐點初現的時期，然而，現時港股的消費電子相關個股大部分仍然在底部徘徊，相信這與港股的流動性有一定關係，另一方面是，整體港股仍然受制於人民幣的弱勢，處於與大市同步的走勢，兩方面均拖累該板塊的雄起。相信下階段港股的反彈，消費電子會有一席位。



正所謂一山不能藏二虎，蘋果（美：AAPL）本周的新機發布，略為黯然。



筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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